Norbert Steinwidder verlässt DAS FUTTERHAUS zum Ende des Jahres

Elmshorn (ots) -"Nach 15 Jahren ist es Zeit, nochmals etwas Neues zu machen", erklärt der langjährige Geschäftsführer von DAS FUTTERHAUS Österreich Norbert Steinwidder. Zum Jahreswechsel scheidet Steinwidder aus dem österreichischen Zweig des Zoofachhandelsunternehmens mit Sitz in Judenburg aus. Felix Goral, der seit April dieses Jahres die kaufmännische Geschäftsführung für Österreich übernommen hat, wird das Franchiseunternehmen gemeinsam mit dem deutschen Geschäftsführer Andreas Schulz in Österreich weiterführen. Die Gründerfamilie sowie die Geschäftsführung Deutschland danken Norbert Steinwidder für die erfolgreiche, vertrauensvolle Zusammenarbeit und den maßgeblichen Auf- und Ausbau des Geschäftes. "Norbert Steinwidder hat DAS FUTTERHAUS in Österreich entscheidend geprägt und zu einer festen Instanz im österreichischen Heimtiermarkt entwickelt", so Andreas Schulz.2009 brachte Steinwidder mit seiner Ehefrau Noella zunächst als Masterfranchisepartner und später als Geschäftsführer das Fachmarkt-Konzept für Tiernahrung und -zubehör aus Deutschland in die Alpenrepublik. In den Folgejahren etablierte er die Marke mit dem gelben Hund bei österreichischen Heimtierhaltern als beliebten stationären Fachhändler und baute das Standortnetz kontinuierlich mit Franchisepartnern aus. Heute zählt die Franchisegruppe in Österreich 17 Partner und betreibt 47 Standorte. 2022 erzielten die DAS FUTTERHAUS-Märkte in Österreich einen Umsatz von 55 Mio. Euro."Ich blicke mit Stolz auf das, was wir gemeinsam geschafft haben. Die positive Entwicklung unserer Standorte, die kontinuierliche Expansion und der mehrmalige Gewinn von Franchise-Awards stehen für die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre", so Steinwidder. "Ich freue mich, dass wir mit Felix Goral einen erstklassigen neuen Geschäftsführer finden konnten, der das Unternehmen in Österreich zusammen mit Andreas Schulz erfolgreich weiterentwickeln wird."