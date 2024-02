Noratis Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und das Interesse der Anleger an bestimmten Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Im Falle von Noratis wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Noratis diskutiert, wobei an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf rot zeigte und positive Diskussionen kaum stattfanden. Auch in den letzten ein, zwei Tagen interessierten sich die Anleger hauptsächlich für negative Themen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Noratis liegt bei 83,33, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt hingegen eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit unter der 200-Tage-Linie liegt, was zu einer schlechten Einstufung führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren schlechten Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamteinschätzung für die Noratis-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysemethoden.