Noratis-Aktie: Erweiterung des NRW-Portfolios

Weitere Suchergebnisse zu "Noratis":

Noratis AG: Erweiterung des NRW-Portfolios * Immobilienerwerb in Kamp-Lintfort * 76 Wohneinheiten mit mehr als 5.000 Quadratmetern Mietfläche Eschborn, 30. August 2022. Die Noratis AG hat ihr bestehendes Immobilienportfolio in Nordrhein-Westfalen erfolgreich erweitert. Das Unternehmen, das zu den führenden Bestandsentwicklern in Deutschland zählt, hat in Kamp-Lintfort (Metropolregion Rhein-Ruhr) 76 Einheiten mit einer Gesamtmietfläche von mehr als 5.000 Quadratmetern erworben. Über… Hier weiterlesen