Noratis AG-Aktie: Erwerb von Grundstücken in Essen und Remscheid!

Die Noratis AG, einer der führenden Bestandsentwickler in Deutschland, baut ihr Bestandsportfolio in Nordrhein-Westfalen erfolgreich aus. Das Unternehmen hat in Essen und Remscheid (Metropolregion Rhein-Ruhr) 48 Einheiten mit einer Gesamtmietfläche von rund 3.405 Quadratmetern erworben. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Der Übergang von Rechten und Pflichten hat bereits stattgefunden. Exzellente Standorte Essen gehört zu den deutschen Städten… Hier weiterlesen