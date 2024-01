Noram Lithium, tut es schon wieder!

Die Noram Lithium-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,52 CAD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,355 CAD, was einem Rückgang um 31,73 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den jeweiligen Schlusskursen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Noram Lithium aktuell mit einem Wert von 73,33 als überkauft gilt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 66, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung und das Sentiment rund um die Aktie wurden auch auf sozialen Plattformen analysiert. Die Analysten fanden überwiegend neutrale Kommentare und Themen, weshalb die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Noram Lithium in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit und Diskussionen über die Aktie haben abgenommen, was insgesamt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.