Noram Lithium Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Aktie der Noram Lithium wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen. Es gab keine Aktualisierungen im letzten Monat, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 3,04 CAD, was einer Erwartung von 1420 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Noram Lithium-Aktie derzeit -9,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -53,49 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Noram Lithium-Aktie zeigt einen Wert von 53 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Öffentlichkeit zeigt die Aktie von Noram Lithium eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Noram Lithium weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet.