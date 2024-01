Noram Lithium Aktie: Was noch aussteht!

In den vergangenen zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Noram Lithium-Aktie abgegeben. Alle 1 Bewertungen waren "Gut", während es keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen gab. Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Noram Lithium-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Noram Lithium. Die von den Analysten durchgeführten Ratings ergaben ein durchschnittliches Kursziel von 3,04 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 721,62 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,37 CAD. Somit lautet die Empfehlung für die Aktie "Gut". Zusammenfassend erhält Noram Lithium daher ein "Gut"-Rating für diesen Aspekt der Analyse.

Um festzustellen, ob die Noram Lithium-Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 57,69 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 64,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Daher erhält Noram Lithium eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die technische Analyse der Noram Lithium-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,52 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,37 CAD, was einem Unterschied von -28,85 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (0,44 CAD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von -15,91 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Noram Lithium somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was neue Einschätzungen für Aktien zur Folge haben kann. Bei Noram Lithium wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.