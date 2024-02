Noodles ist zurück!

Die Analystenbewertung der Noodles &-Aktie zeigt, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 2 als "Gut" eingestuft wurden, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen abgegeben wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es gibt keine neuen Analystenupdates für Noodles & aus dem letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 6,5 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 160 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 2,5 USD. Die daraus resultierende Empfehlung ist somit "Gut". Insgesamt erhält Noodles & also von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so zeigt sich, dass Investoren, die derzeit in die Aktie von Noodles & investieren, eine Dividendenrendite von 0 % erhalten. Dies bedeutet einen geringeren Ertrag von 2,75 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitbranche. Damit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Noodles & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -61,07 Prozent erzielt hat. Dies ist im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit", die im Durchschnitt um -9,08 Prozent gefallen sind, eine Underperformance von -51,98 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -9,2 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Noodles & 51,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI) der Noodles &-Aktie einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 51,14 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Noodles &.