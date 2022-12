Noodles Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Noodles &, die im Segment "Restaurants" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 21.12.2022, 20:09 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 5.01 USD.

Die Aussichten für Noodles & haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Noodles & wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Noodles & vor. Das Kursziel für die Aktie der Noodles & liegt im Mittel wiederum bei 12 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 5 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 140 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Noodles & insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Noodles &. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Noodles & beträgt das aktuelle KGV 74,15. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" haben im Durchschnitt ein KGV von 74,28. Noodles & ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Noodles-Analyse vom 22.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Noodles jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Noodles-Analyse.

Noodles: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...