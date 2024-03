Noodles Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne deutliche Richtungstendenzen. Allerdings gab es in den letzten ein bis zwei Tagen eine verstärkte Diskussion über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Noodles &. Infolgedessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Noodles & mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels, Restaurants und Freizeit (3,2 %) niedriger. Die Differenz von 3,2 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Noodles & werden auch über einen längeren Zeitraum beobachtet, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Diskussionsintensität im Netz war dabei durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso gab es in diesem Zeitraum kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Noodles &-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und damit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 75,56 überkauft, was zu einer abweichenden Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Noodles &.