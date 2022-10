Noodles Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Am 03.10.2022, 18:57 Uhr notiert die Aktie Noodles & an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 4.74 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Restaurants".

Unsere Analysten haben Noodles & nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Noodles & in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Noodles & wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Noodles &-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Noodles & vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (14 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 197,87 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 4,7 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Noodles & eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Noodles & ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Noodles &-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,75, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 58,63, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.