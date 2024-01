Noodles Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Aktie von Noodles & wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen lagen 2 als gut und keine als neutral oder schlecht vor. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 6,5 USD, was einer Erwartung von 118,12 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 2,98 USD liegt. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 2,98 USD um -10,78 Prozent unter dem GD200 (3,34 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,89 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Noodles &-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Noodles & derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Hotels, Restaurants und Freizeit. Dieser Unterschied von 2,75 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,75 %) führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Noodles & in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist ebenfalls im roten Bereich. Aufgrund der abnehmenden Diskussionen und Aufmerksamkeit erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.