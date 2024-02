Noodles Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Aktie von Noodles & wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen eingestuft. Von insgesamt 2 Bewertungen waren 2 gut und 0 neutral, während keine schlechten Bewertungen vorlagen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, und das durchschnittliche Kursziel für die Noodles &-Aktie liegt bei 6,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 152,92 Prozent bedeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Noodles &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,98 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,57 USD liegt deutlich darunter (-13,76 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,82 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-8,87 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Noodles &-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Noodles &-Aktie liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (48,55) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Noodles &.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen über die Aktie von Noodles & veröffentlicht wurden. Allerdings gab es in den letzten Tagen auch vermehrt negative Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".