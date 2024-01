Noodles Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Aktienkurs von Noodles & zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter". Mit einer Rendite von -46,47 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von 36,57 Prozent aufweist, liegt Noodles & mit einer Rendite von 83,04 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen gilt die Aktie von Noodles & als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 28,63 liegt insgesamt 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 50,85 im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung rund um Noodles & in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein verringertes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Noodles & auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Noodles &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,32 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,09 USD weicht somit um -6,93 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs von 2,92 USD für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen über dem gleitenden Durchschnitt (+5,82 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Noodles &-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.