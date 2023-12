Nongfu Spring Co Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Nongfu Spring liegt bei 45,95 und zeigt somit eine neutrale Bewertung an. Dies bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Ähnlich verhält es sich mit dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und eine Bewertung von 46 erhält, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Nongfu Spring eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung für das Unternehmen.

Die technische Analyse ergibt eine neutrale Bewertung sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch auf Basis der letzten 50 Handelstage. Die Abweichungen von +3,02 Prozent und +0,99 Prozent führen zu dieser Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den vergangenen Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde über das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger diskutiert als sonst, was zu einem neutralen Rating führt.

Insgesamt erhält die Nongfu Spring-Aktie somit in den Kategorien RSI, Anlegerstimmung, technische Analyse und Sentiment und Buzz ein neutrales Rating.