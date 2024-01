Non Invasive Monitor Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die technische Analyse der Non-invasive Monitoring-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,02 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,01 USD gehandelt wird, was einem Abstand von -50 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,02 USD, was ebenfalls einer Differenz von -50 Prozent entspricht und somit zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Fakten wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Non-invasive Monitoring in den sozialen Medien neutral. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, da der RSI bei 50 liegt. Für den längeren Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich jedoch ein RSI von 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Non-invasive Monitoring-Aktie gering ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Non-invasive Monitoring-Aktie eine negative Gesamtbewertung basierend auf den technischen Analysen, der Anlegerstimmung und dem Sentiment.