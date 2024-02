Non Invasive Monitor Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Die Non-invasive Monitoring-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 48,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 49,48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Non-invasive Monitoring-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Diskussionen der Anleger in Bezug auf das Unternehmen führten zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Non-invasive Monitoring bei 0,02 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,0118 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -41 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 0,01 USD, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf die Non-invasive Monitoring-Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbetrachtung wird die Non-invasive Monitoring-Aktie somit als "Neutral" eingestuft.