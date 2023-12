Nomura Real Estate Holding Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Nomura":

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich Nomura Real Estate bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positiven noch negativen Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen von Anlegern diskutiert. Daher wird die Aktie heute neutral eingeschätzt und erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Nomura Real Estate mit 3647 JPY derzeit 0,6 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu beträgt die Distanz zum GD200 auf Basis der vergangenen 200 Tage +5,77 Prozent, was zu einer insgesamt guten Einstufung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Nomura Real Estate gab. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage ebenfalls neutral bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 49,12, was darauf hinweist, dass die Nomura Real Estate weder überkauft noch -verkauft ist. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 44, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auch auf Basis des RSI neutral eingestuft.