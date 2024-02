Nomura Real Estate Holding Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Nomura":

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Nomura Real Estate wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Nomura Real Estate-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 55, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 63,35 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Nomura Real Estate.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Nomura Real Estate auf 3626,24 JPY, während der aktuelle Kurs bei 3699 JPY liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 3817,5 JPY, was zu einem Abstand von -3,1 Prozent führt und ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse der Kommentare und Befunde zu Nomura Real Estate ergab, dass diese neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Nomura Real Estate diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie auch in diesem Aspekt als "Neutral" eingestuft.