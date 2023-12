Nomura Micro Science Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Nomura":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Nomura Micro Science-RSI beträgt 26,42, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 31,24, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Nomura Micro Science können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit eine Einstufung als "Neutral".

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Nomura Micro Science 6672,93 JPY, während die Aktie selbst bei 14310 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +114,45 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 10136,4 JPY, was einer Distanz von +41,17 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Nomura Micro Science hat in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen hervorgebracht, insbesondere in Bezug auf positive Themen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.