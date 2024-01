Nomura Micro Science Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Nomura":

Die Nomura Micro Science-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6830,98 JPY verzeichnet, was einer Abweichung von +116,37 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 14780 JPY entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 10662 JPY über dem letzten Schlusskurs (+38,62 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nomura Micro Science-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Nomura Micro Science zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Die Diskussionen konzentrieren sich vor allem auf positive Themen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) 7-Tage-Wert der Nomura Micro Science-Aktie liegt bei 40, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 31,13 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Analyse der RSIs führt somit insgesamt zu einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität für die Nomura Micro Science-Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.