Nomura Micro Science Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Nomura":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Nomura Micro Science in den sozialen Medien. Es gab weder einen übermäßig positiven noch einen übermäßig negativen Trend. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie in den sozialen Medien gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Nomura Micro Science kaum mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien spielt neben harten Faktoren wie Bilanzdaten eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Kommentare zu Nomura Micro Science in sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass sie neutral waren. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nomura Micro Science-Aktie liegt bei 10, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (27,47) zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist und daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Nomura Micro Science.

Die technische Analyse zeigt, dass die Nomura Micro Science-Aktie mit einem Kurs von 14790 JPY derzeit um +48,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +123,31 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Nomura Micro Science-Aktie basierend auf Kommunikation, Stimmung, RSI und technischer Analyse.