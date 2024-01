Nomura Holdings Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Nomura":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Wertpapier eher Kursgewinne möglich sind. Für Nomura wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 62,38 Punkten, was darauf hindeutet, dass Nomura weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,62 und zeigt ebenfalls an, dass Nomura weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Nomura-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Nomura derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 559,48 JPY, während der Aktienkurs bei 637,7 JPY liegt, was einer Abweichung von +13,98 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein GD50 von 607,28 JPY, was einer Abweichung von +5,01 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt erhält Nomura daher das Rating "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Nomura mit einer Rendite von 33,92 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche mit einer mittleren Rendite von 15,85 Prozent liegt Nomura mit 18,06 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird festgestellt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Nomura-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.