Nomura Holdings Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die japanische Bank Nomura bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,9 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,72 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "überverkauft" eingestuft, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Analysekategorie führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Nomura ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,52 auf, was 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie als unterbewertet kennzeichnet. In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs der Nomura um 53,37 Prozent über der 200-Tage-Linie (GD200) und um 19,62 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.