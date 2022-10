Nominiert zum Deutschen Zukunftspreis 2022: Team II gibt der E-Mobilität und weiteren Sektoren der Energienutzung einen Schub. Dazu der Sprecher Thomas Speidel im Video

Berlin-München (ots) -Dieses Team mit Dipl.-Ing. Thomas Speidel, Dr. Thorsten Ochs und Dipl.-Ing. Stefan Reichert hat ein neuartige System entwickelt, mit dem sich Batterien von Elektrofahrzeugen sehr schnell aufladen lassen. Anders als bei bisher gebräuchlichen ist für die Installation der neuen Schnellladestation keine aufwendige Anpassung der elektrischen Infrastruktur nötig. Die Innovation macht das Laden von Elektroautos besonders einfach und ebnet den Weg für den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Zudem dient sie als Plattform für weitere Anwendungen.Zwei weitere Teams wurden von der Jury für die Preisvergabe ausgewählt. Am 26. Oktober 2022 entscheidet diese über die diesjährigen Preisträger. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird den Deutschen Zukunftspreis 2022 am Abend desselben Tages in der Preisverleihung an das Gewinnerteam übergeben.Der Deutsche Zukunftspreis, Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation, würdigt Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Ingenieure, die dank exzellenter Grundlagen- und Spitzenforschung Lösungen für drängende gesellschaftliche Herausforderungen anbieten und Arbeitsplätze schaffen. Die Ehrung ist mit 250.000 Euro dotiert.Die Preisverleihung ist am 26. Oktober 2022, ab 18.00 Uhr im Livestream auf www.deutscher-zukunftspreis.de und www.zdf.de zu erleben. Das ZDF sendet die Verleihung zeitversetzt um 22.15 Uhr.Weitere Informationen zu den Projekten, Bild- und Tonmaterialien: www.deutscher-zukunftspreis.de; www.facebook.com/deutscher.zukunftspreis; www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/Pressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel.+ 49 (0) 89 30703444+49 (0) 172 85 20 982info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreishttps://www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/Original-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuell