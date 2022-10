Nominiert zum Deutschen Zukunftspreis 2022: Team III hat eine Methode zur Detektion von Tumoren entwickelt, die für die Behandlung Erfolge verspricht / Dazu der Sprecher Stefan Vilsmeier im Video

Berlin-München (ots) -Die Nominierten Stefan Vilsmeier, Prof. Dr. Cordula Petersen und Dipl.-Inf. Claus Promberger haben sensorische und optische Komponenten so kombiniert, dass sich störende Bewegungen des Patientenkörpers und des Tumors während einer Krebsbehandlung durch Bestrahlung zuverlässig und exakt verfolgen lassen. Dadurch wird es möglich, Tumore zielgenau zu erreichen - und die Krebszellen zu zerstören. Das verspricht vor allem für Menschen mit Hirntumoren, Brustkrebs oder künftig auch Lungenkrebs eine schonendere Behandlung und zielt auf verbesserte Heilungschancen ab.Zwei weitere Teams wurden von der Jury für die Preisvergabe ausgewählt. Am 26. Oktober 2022 entscheidet diese über die diesjährigen Preisträger. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird den Deutschen Zukunftspreis 2022 am Abend desselben Tages in der Preisverleihung an das Gewinnerteam übergeben.Der Deutsche Zukunftspreis, Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation, würdigt Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Ingenieure, die dank exzellenter Grundlagen- und Spitzenforschung Lösungen für drängende gesellschaftliche Herausforderungen anbieten und Arbeitsplätze schaffen. Die Ehrung ist mit 250.000 Euro dotiert.Die Preisverleihung ist am 26. Oktober 2022, ab 18.00 Uhr im Livestream auf www.deutscher-zukunftspreis.de und www.zdf.de zu erleben. Das ZDF sendet die Verleihung zeitversetzt um 22.15 Uhr.Weitere Informationen zu den Projekten, Bild- und Tonmaterialien: www.deutscher-zukunftspreis.de; www.facebook.com/deutscher.zukunftspreis; www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/Pressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel.+ 49 (0) 89 30703444+49 (0) 172 85 20 982info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreishttps://www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/Original-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuell