Nominiert zum Deutschen Zukunftspreis 2022 / Im #DZPWissenschaftspodcast Team I Diese Nominierten ermöglichen einen neunen Blick auf die Grundlagen des Lebens.

Berlin (ots) -Am Abend des 26. Oktober verleiht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin den Deutschen Zukunftspreis 2022. Die Entscheidung der Jury, wer den Preis erhält, fällt erst an diesem Tag. Es bleibt also spannend.Team I ist mit der Innovation: "Die Grundlagen des Lebens erforschen - ein neuartiges Mikroskop für die schonende 3-D-Abbildung lebender Zellen" nominiert. Dieses Team hat neue Technologien entwickelt, um mit hochauflösender Fluoreszenzmikroskopie lebende Objekte langfristig zu untersuchen, ohne sie zu beeinträchtigen.Der Bundespräsident ehrt mit seinem Preis Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Ingenieure und deren Innovationen, die zugleich wirtschaftliches Potenzial entfalten und Arbeitsplätze schaffen. Der Deutsche Zukunftspreis ist mit 250.000 dotiert