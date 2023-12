Nomad Foods Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Nomad Foods diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Nomad Foods beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche hat Nomad Foods in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,81 Prozent erzielt, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -12,15 Prozent gefallen sind. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 152,27 Prozent, während Nomad Foods 154,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Nomad Foods-Aktie derzeit +9,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -0,12 Prozent liegt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Nomad Foods-Aktie sind alle 1 Einstufungen "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Nomad Foods, aber aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 21 USD, was einer potenziellen Steigerung um 23,17 Prozent vom letzten Schlusskurs (17,05 USD) entspricht. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist somit "Gut". Insgesamt erhält Nomad Foods von den Analysten ein "Gut"-Rating.

