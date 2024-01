Nolato AB Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "Remy Cointreau":

Die Diskussionen über Nolato auf sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung unter den Anlegern. In den letzten Wochen überwogen die positiven Meinungen, und die behandelten Themen rund um das Unternehmen waren größtenteils positiv. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein.

Die Kommunikation über Nolato in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in den letzten Wochen. Daher bewertet die Redaktion die Stimmung als "Neutral". Die Häufigkeit der Beiträge deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell kein übermäßiges Interesse bei den Anlegern hervorruft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt Nolato einen Wert von 87,18, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist. Der RSI25 liegt bei 58,49 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse ergibt eine Abweichung des aktuellen Schlusskurses von 48,94 SEK im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 49,97 SEK um -2,06 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 52,01 SEK, was einen Abwärtstrend von -5,9 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nolato daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.