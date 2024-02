Nolato AB Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Nolato im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Meinungen rund um Nolato waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führte.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen geben Aufschluss über die Einschätzungen für Aktien. Bei Nolato wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitestgehend unverändert, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Nolato-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nolato-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 69,11 und ein RSI25-Wert von 68,17, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nolato-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 49,42 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 44,6 SEK weicht somit um -9,75 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -12,22 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nolato-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.