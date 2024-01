Nokian Tyres Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Nokian Renkaat-Aktie, so liegt der Wert aktuell bei 20. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Nokian Renkaat weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Nokian Renkaat damit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Nokian Renkaat auf 8,09 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 8,256 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,05 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 7,83 EUR, was einer Distanz von +5,44 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bedeutung. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Nokian Renkaat liegt mit einem KGV von 6,73 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Die Einschätzung des Sentiments und Buzz spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie. Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Nokian Renkaat. Die Diskussionsintensität hat deutlich abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Nokian Renkaat.