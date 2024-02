Nokian Tyres Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Nokian Renkaat festgestellt werden, die sich positiv entwickelt hat. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, in denen die Mehrheit der Marktteilnehmer eine Tendenz zu besonders positiven Themen gezeigt hat. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Nokian Renkaat für diese Stufe daher ein "Gut" in der Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nokian Renkaat-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,09 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,44 EUR weicht somit um +4,33 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,25 EUR) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,3 Prozent Abweichung) auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt erhält die Nokian Renkaat-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Nokian Renkaat bei 6,73, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Daher wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Nokian Renkaat in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.