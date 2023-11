Nokian Tyres Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Aktienkurs von Nokian Renkaat verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,76 Prozent, was 21,02 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" beträgt die mittlere jährliche Rendite -26,76 Prozent, und Nokian Renkaat liegt aktuell 0 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Situation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nokian Renkaat liegt bei 6,73, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Nokian Renkaat liegt bei 93,43, was auf eine überkaufte Situation hinweist, während der RSI25 bei 30 liegt, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Nokian Renkaat eine Rendite von 5,19 % aus, was minimal unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer Bewertung von "Neutral" führt.