Nokian Tyres Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von Nokian Renkaat ein viel diskutiertes Thema, wobei vor allem überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt besonders mit den positiven Themen rund um Nokian Renkaat, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt, wenn die Anleger-Stimmung analysiert wird.

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu den Gesamtbewegungen gesetzt werden. Der RSI der Nokian Renkaat liegt bei 35,69, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Nokian Renkaat bei 6,73, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Automatische Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht weder als unterbewertet noch als überbewertet betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik weist das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Nokian Renkaat aktuell 5 auf, was eine positive Differenz von +0,23 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Nokian Renkaat von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.