Nokian Tyres Aktie: Die Bären zittern!

Die technische Analyse der Nokian Renkaat-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 8,08 EUR liegt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 8,774 EUR, was einem Unterschied von +8,59 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 8,43 EUR wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,08 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nokian Renkaat-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Nokian Renkaat-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,77 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche ist dies eine Underperformance von -0 Prozent. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance jedoch um 7,44 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls betrachtet. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Nokian Renkaat ist jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Abschließend betrachtet beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Nokian Renkaat aktuell 4. Im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" ergibt sich eine negative Differenz von -0,25 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Nokian Renkaat-Aktie eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.