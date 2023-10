Nokia Quartalszahlen: Erwarteter Umsatzsprung von +68,80% und Gewinnanstieg in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

In nur 93 Tagen wird Nokia, ein Unternehmen mit Sitz in Espoo, Finnland, seine Quartalszahlen für das vierte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Nokia-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 20,68 Mrd. EUR darf man gespannt sein, wie sich die Quartalszahlen präsentieren werden. Analysten gehen derzeit von einem deutlichen Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal aus. Im vierten Quartal 2022 erzielte Nokia einen Umsatz von 7,45 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass dieser nun um beeindruckende +68,80 Prozent auf 12,57 Mrd. EUR steigt. Auch beim Gewinn soll es einen Anstieg um +50,00 Prozent auf 4,73 Mrd. EUR geben.

Die Analysten sind auch optimistisch hinsichtlich des Jahresergebnisses. Sie prognostizieren einen Umsatzanstieg von +68,80 Prozent und einen Gewinn von +50,00 Prozent auf insgesamt 6,38 Mrd. EUR für das Jahr. Im Vergleich dazu lag der Gewinn im Vorjahr bei 4,25 Mrd. EUR.Trotzdem bleibt der Gewinn pro Aktie mit voraussichtlich 0 ,43 EUR positiv.

Einige Aktionäre reagieren jedoch skeptisch auf diese Schätzungen für die Quartalszahlen und haben bereits vorab ihre Aktien verkauft – in den letzten 30 Tagen ist der Kurs um -17 ,19% gefallen.

Laut Analystenprognosen könnte sich der Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten bei 4,90 EUR einpendeln, was einem Gewinn von +61,98% im Vergleich zum aktuellen Kurs entspricht. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, können also möglicherweise mit einem Gewinn von +61,98% in den nächsten 12 Monaten rechnen.

Von der Charttechnik her betrachtet zeigt sich ein stark negativer Kurstrend bei Nokia. Der Gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage bietet keine Unterstützung für den Kurs.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen tatsächlich gestalten werden und wie Aktionäre darauf reagieren werden. Doch aufgrund der optimistischen Prognosen seitens der Analysten und trotz des negativen Kurstrends könnte es für Investoren durchaus interessant sein, das Unternehmen im Auge zu behalten.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nokia-Analyse von 23.10. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nokia jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nokia Aktie

Nokia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...