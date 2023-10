Nokia Quartalsbilanzprognose: Starker Umsatzanstieg und 43,70% Gewinnpotenzial trotz negativem Kurstrend

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

IN KÜRZE: Nokia wird in 103 Tagen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal bekannt geben. Analysten rechnen mit einem starken Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal. Die Nokia Aktie hat in den letzten 30 Tagen an Wert verloren, aber Analysten schätzen auf Sicht von 12 Monaten einen Gewinn von +43,70%. Die Charttechnik zeigt einen negativen Kurstrend.

DETAILS:

In nur noch 103 Tagen wird das finnische Unternehmen Nokia seine Quartalszahlen für das vierte Quartal bekannt geben und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Schätzungen der Analystenhäuser wird ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres betrug der Umsatz von Nokia noch 7,45 Mrd. EUR, doch nun wird mit einem Anstieg um +68,80% auf voraussichtlich 12,57 Mrd. EUR...