Nokia Quartalsbilanz: Erwarteter Gewinnrückgang und Umsatzschwierigkeiten

Nokia steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Quartalsbilanz für das dritte Quartal. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Analysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht sinkt und der Gewinn um 30% fällt.

Auf Jahressicht sehen die Prognosen ebenfalls nicht positiv aus, mit einem erwarteten Umsatzrückgang von 3,10% und einem Gewinnrückgang von 15,90%. Der Gewinn pro Aktie soll sich auf 0,43 EUR belaufen.

Die Schätzungen haben bereits Auswirkungen auf den Aktienkurs gehabt, der in den letzten 30 Tagen um -1,80% gefallen ist. Die Analysten gehen davon aus, dass sich der Kurs in den nächsten 12 Monaten bei 4,90 EUR einpendeln wird – was einem potentiellen Gewinn von +39,15% entspricht.

Die Charttechnik zeigt ebenfalls eine negative Tendenz bei Nokia an – der...