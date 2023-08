Nokia Quartalsbericht Prognose: Umsatzrückgang und Gewinnentwicklung erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

In 71 Tagen wird Nokia, das in Espoo, Finnland ansässige Unternehmen, den Quartalsbericht für das 3. Quartal vorlegen. Was können Aktionäre an Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Nokia-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

In nur noch 71 Tagen wird die Nokia-Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 19,77 Mrd. EUR die neuen Quartalszahlen bekanntgeben. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Denn aktuellen Datenanalysen zufolge prognostizieren Analystenhäuser ein leichtes Umsatzminus im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte Nokia einen Umsatz von 6,24 Mrd. EUR und nun wird mit einem Rückgang um -6,90 Prozent auf 5,81 Mrd. EUR gerechnet.

Der Gewinn soll ebenfalls sinken und voraussichtlich um -30,00% auf 298,90 Mio. EUR fallen.

Für das...