Nokia: Potenzial von 39,34% - Aktie unterbewertet?

Die Nokia-Aktie wird laut Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 5,41 EUR, was einem Anstieg um +39,34% gegenüber dem aktuellen Preis entspricht.

• Nokia am 15.06.2023 mit -0,19%

• Durchschnittliches Kursziel von Bankanalysten beträgt 5,41 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3.94

Am gestrigen Handelstag fiel die Nokia-Aktie um -0,19%. Insgesamt verzeichnete das Unternehmen jedoch in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +2,70%, was auf eine optimistische Marktlage hinweisen könnte.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung vorhergesagt hatten und bullish sind (71,43%), gibt es auch Stimmen aus Bankhäusern wie jene von einem Experten welcher die Aktie als “Verkauf” einordnet.

Insgesamt sehen allerdings mehr Analysten Chancen für Investoren: Neun empfehlen einen...