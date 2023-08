Nokia: Potenzial von +34,94% - Kursziel 4,77 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Nokia-Aktie wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 4,77 EUR, was Investoren ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +34,94% eröffnet.

• Aktuell: Nokia mit +0,90%

• Bankanalysten sehen mittelfristig das Kursziel bei 4,77 EUR

• Überwiegend positiv bewerten Analysten die Nokia-Aktie

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,85

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie um +0,90% zulegen und verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von insgesamt +1,29%. Die Stimmung am Markt scheint demnach aktuell relativ optimistisch zu sein.

Von den befragten Analysten sind acht der Meinung die Aktie sei ein starker Kauf. Sechzehn werten sie optimistisch als “Kauf”, während sich acht weitere als neutral positionieren (“halten”). Ein Experte rät zum Verkauf und...