Nokia: Potenzial von +33,43% - Kursziel bei 4,64 EUR

Die Aktie von Nokia hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag betrug der Verlust -0,90%, was zu einem Ergebnis von -0,73% in einer vollständigen Handelswoche führt. Trotzdem sind laut Analysten die Aussichten vielversprechend.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Nokia liegt bei 4,64 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +33,43%. 8 Analysten sehen die Aktie als starken Kauf und weitere 16 empfehlen “Kauf”. Die neutrale Bewertung “halten” geben acht Experten ab und ein einziger rät zum Verkauf. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt somit +72,73%.

Zusätzlich ist das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” auf dem positiven Niveau von 3,94 geblieben.

Disclaimer: Dieser Artikel dient rein informativen Zwecken und stellt keine Anlageberatung dar.