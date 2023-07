Nokia: Potenzial für steigende Kurse - Aktuelles Kursziel bei 5,41 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Nokia einen Anstieg von +0,99% verbuchen und zeigt damit eine positive Entwicklung in den vergangenen fünf Tagen mit einem Plus von +2,39%. Dies könnte ein Indikator für optimistische Marktbedingungen sein.

Eine Analyse der Banken zeigt eine durchschnittliche Einschätzung des mittelfristigen Kursziels der Nokia-Aktie bei 5,41 EUR. Sollten diese Prognosen eintreffen, könnten Investoren bis zu +38,20% Rendite erzielen. Allerdings stimmen nicht alle Analysten überein und es gibt unterschiedliche Meinungen zur aktuellen Trendentwicklung.

Von insgesamt 35 befragten Experten empfehlen neun die Aktie als “starken Kauf” und 16 weitere als “Kauf”. Neutrale Bewertungen mit dem Hinweis “halten” wurden von neun Analysten vergeben während einer davon überzeugt ist, dass es sich um einen...