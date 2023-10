Nokia: Potenzial für Kursanstieg um fast 30% - Zielkurs bei 4,64 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Nokia-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Ein mittelfristiges Kursziel von 4,64 EUR ist ein Indiz für eine positive Entwicklung des Aktienkurses.

• Am 02.10.2023 stieg die Aktie um +0,07%

• Bankanalysten sehen das Kurspotenzial bei fast 30%

• Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,94 bestehen

Am letzten Handelstag konnte die Nokia-Aktie ein Plus von +0,07% verzeichnen und erreichte somit einen Gesamtzuwachs in den vergangenen fünf Tagen (eine vollständige Woche) von insgesamt +0,78%. Der Markt zeigt sich aktuell relativ neutral gestimmt.

Das mittelfristige Kursziel für Nokia beträgt laut vielen Bankanalysten aktuell genau 4,64 EUR. Diese Einschätzung impliziert ein Potential auf dem aktuellen Niveau um rund +29,95%. Allerdings sind nicht alle Marktteilnehmer dieser Meinung...