Nokia: Kursziel von 5,41 EUR laut Analysten

Die Aktie von Nokia wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für Nokia liegt bei 5,41 EUR, was einem Potenzial von +44,11% entspricht.

• Die Aktie von Nokia hat am 10.05.2023 eine negative Entwicklung um -0,17% verzeichnet.

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 5,41 EUR.

• Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 4,03 unverändert.

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie ein Plus in Höhe von +1,60% erzielen und deutet auf einen relativ optimistischen Markt hin.

Von insgesamt 28 Bankanalysten werden aktuell zehn als “starker Kauf” eingestuft und neun weitere empfehlen die Aktie zum Kauf. Neutrale Positionierungen wurden durch neun Experten vergeben und kein einziger rät zu einem Verkauf der Aktien.

Somit sind rund 74% aller Analysten nach wie vor optimistisch...