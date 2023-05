Nokia: Kursziel von 5,41 EUR in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Am gestrigen Tag hat die Nokia-Aktie ein kleines Plus hingelegt: +0,15%. Doch insgesamt zeigt sich eine negative Entwicklung: In den letzten fünf Handelstagen beträgt das Minus -2,11%. Trotzdem sind Analysten überzeugt davon, dass die Aktie unterbewertet ist und ihr wahres Kursziel bei 5,41 EUR liegt – was einem Potenzial von +44,94% entspräche.

• Am 25.05.2023 stieg der Aktienkurs um +0,15%

• Das Kursziel von Nokia wurde auf 5,41 EUR festgelegt

• Das Guru-Rating für Nokia bleibt unverändert bei 4,03

Zehn Analysten beurteilen die Aktie als starken Kauf; sechzehn weitere empfehlen sie zum Kauf. Neun Experten haben eine neutrale Position eingenommen und raten dazu zu halten.

Trotz des schwachen Trends der letzten Tage gibt es also immer noch viele Optimisten unter den Marktexperten: Der Anteil der Analysten mit einer positiven...