Nokia: Kursziel von 5,41 EUR - +41,12% Potenzial

Am gestrigen Tag konnte die Nokia Aktie am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,95% verzeichnen. Insgesamt beträgt der Anstieg in den letzten fünf Handelstagen 0,88%. Damit zeigt sich der Markt momentan relativ ausgeglichen.

Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 5,41 EUR erreichen könnte. Dies entspricht einem Potential von +41,12% gegenüber dem aktuellen Preisniveau.

Von insgesamt 35 Analysten empfehlen neun Experten den Kauf der Nokia-Aktie und weitere sechzehn Spezialisten halten sie für kaufenswert. Neutrale Bewertungen gab es bisher durch neun Analysten und nur einer rät zum Verkauf. Die positiven Einschätzungen machen dabei einen Anteil von über +71% aus.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 3,94 Punkten und bestätigt damit das...