Nokia: Kursziel bei 5,41 EUR - +44,27% Potenzial

Am gestrigen Tag verlor die Aktie von Nokia an Wert und schloss mit einem Minus von -1,09%. In den letzten fünf Handelstagen betrug das Verlustpotenzial insgesamt -4,85%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Die Bankanalysten hingegen sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt laut ihrer Schätzungen bei 5,41 EUR. Wenn sie damit recht behalten sollten, hätte die Nokia-Aktie ein Potenzial von +44,27%.

Aktuell empfehlen 25 Analysten die Aktie zu kaufen oder zu halten. Lediglich ein Experte rät zum Verkauf. Folglich liegt der Anteil positiver Einschätzungen bei +71,43%. Auch das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,94.

Diese Differenz zwischen dem aktuellen Marktpreis und dem geschätzten Zielkurs zeigt Investoren ein großes Potenzial für eine Wertsteigerung in...