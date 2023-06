Nokia: Kursziel +42,78% - 5,41 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Aktie von Nokia hat am gestrigen Tag an der Börse eine negative Entwicklung von -1,17% verzeichnet und erreicht damit einen Wochenverlust von -0,16%. Die Experten in den Bankhäusern sehen das wahre Potenzial jedoch noch nicht ausgeschöpft.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Nokia-Aktie bei 5,41 EUR. Dies entspricht einem möglichen Anstieg um +42,78%. Von insgesamt 35 analysierten Bewertungen empfehlen 25 Analysten die Aktie als “Kauf” oder starker Kauf”. Die restlichen zehn Meinungen sind neutral bis pessimistisch. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einer guten Bewertung von 3.94.

Die positive Einschätzung basiert auf dem aktuellen Trend der Technologiebranche und dem steigenden Bedarf an Netzwerktechnologien im Bereich des Internet of Things (IoT). Obwohl es kurzfristig zu Schwankungen kommen kann,...