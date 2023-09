Nokia: Bankanalysten sehen großes Kurspotenzial - 4,64 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Nokia-Aktie wird derzeit von den Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Laut dem durchschnittlichen Kursziel haben Investoren ein Potenzial von +25,85% auf einen Aktienkurs von 4,64 EUR. Aktuell vergeben acht Analysten das Rating “starker Kauf” und weitere 16 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

• Am 31.08.2023 beträgt die Kursentwicklung für Nokia +0,88%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 4,64 EUR

• Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,94 unverändert

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte Nokia eine positive Entwicklung um insgesamt +5,45% erzielen und auch gestern legte die Aktie am Finanzmarkt um weitere +0,88% zu. Trotzdem bleiben einige Analysten skeptisch in Bezug auf das vorgeschlagene Kursziel.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einer Bewertung von 3,94 und zeigt damit weiterhin eine...